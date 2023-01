Inter, Lautaro punge il VAR anche sui social: "Volevamo vincere, ma ci hanno fermato"

Attraverso i propri social, Lautaro Martinez non usa giri di parole dopo il 2-2 di oggi sul campo del Monza: “Volevamo vincere per continuare ad accorciare. Ci hanno fermato. Testa bassa e pedalare insieme come squadra nella stessa direzione”, le parole del Toro, ancora arrabbiato per il 3-1 annullato ieri all’U-Power Stadium per un fallo inesistente.