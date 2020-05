Inter, Lazaro-Newcastle: prima il nuovo manager bianconero e poi si penserà al riscatto

Ancora incerto il futuro di Valentino Lazaro. Secondo quanto riportano i colleghi di Fcinternews.it, non trovano per ora conferma le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi circa un riscatto del Newcastle. A congelare per il momento il tutto è la scelta in panchina dei bianconeri. Una volta scelto il manager, allora si potrà pensare ad eventuali riscatti o operazioni di mercato.