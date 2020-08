Inter, Lazaro non resterà al Newcastle. L'agente: "Giocherà la Champions il prossimo anno"

Valentino Lazaro non resterà al Newcastle e non vestirà la maglia dell'Inter il prossimo anno. A fare il punto sulla trattativa, ai taccuini del sito 'SempreInter', il suo procuratore Max Hagmayr: "Siamo in trattative con un club che giocherà la Champions League il prossimo anno. Non vorrei aggiungere nient'altro sul club in questione né sul campionato in cui gioca. Ciò che posso dire ora è che speriamo di concludere presto questi colloqui. La stagione che verrà sarà molto importante, ci saranno gli Europei in estate, quindi conta molto il fatto che lui giochi con regolarità. Non voglio dire nulla sulla formula, se si tratta di un trasferimento a titolo definitivo o di un prestito, finché tutto non sarà concluso", ha detto Hagmayr che prosegue. "Era davvero felice di andare al Newcastle, però non ha ottenuto il minutaggio che ci aspettavamo. Siamo rimasti delusi".