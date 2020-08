Inter, Lazaro pronto per un nuovo prestito: la strategia di Marotta per rivalutarlo

Valentino Lazaro tornerà dal prestito al Newcastle ma molto probabilmente non passerà neanche un giorno alla Pinetina, visto che l'Inter ha tutta l'intenzione di spedirlo in prestito con diritto di riscatto in Bundesliga con l'intento di far alzare nuovamente la sua valutazione e cederlo meglio nell'estate del 2021. Il Borussia Monchengladbach sembra decisamente avanti per assicurarsi il suo cartellino, ma occhio anche allo Schalke 04, ugualmente interessato all'austriaco. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.