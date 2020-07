Inter, le operazioni rinnovi: progetto per blindare Lautaro

Marotta ha fatto esplicito riferimento alle operazioni rinnovo in casa Inter a partire dalla fine della stagione, e con la sessione di mercato in arrivo ci sarà l’opportunità per andare a legare a doppio filo i destini di alcuni giocatori alla maglia nerazzurra. È il caso di Lautaro Martinez, nonostante la sempre costante corte del Barcellona: in casa Inter si lavora alla possibilità di un rinnovo triennale oltre alla naturale scadenza, con il tema clausola sempre da considerare. La volontà della società sarebbe quella di toglierla o comunque incrementarla per porre al riparo da ogni genere di sorpresa. Già definite le questioni D’Ambrosio e Handanovic, sarà poi il turno di Brozovic: altro giocatore sul cui destino pende una clausola decisamente abbordabile. Si lavorerà alla risoluzione anche di questa situazione.