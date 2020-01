Inter, le ore dei colpi in entrata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La svolta della stagione. È quanto l’Inter vuole costruirsi in questa sessione di mercato. Per questo motivo i nerazzurri hanno deciso di accelerare con le trattative che li coinvolgono: in primo luogo lo scambio con la Roma che porterà a disposizione di Conte Leonardo Spinazzola, poi l’approdo di Ashley Young ed in seguito l’affare con il Chelsea che rimpolperà il reparto avanzato con Olivier Giroud e poi il colpo più importante, quello che potrebbe permettere alla squadra il definitivo salto di qualità. L’affare legato a Christian Eriksen sta per diventare concreto, gli incontri milanesi con il suo agente sono stati più che produttivi ed anche la distanza tra la proposta nerazzurra e la richiesta del Tottenham si sta assottigliando al punto da creare una differenza facilmente sormontabile. Per questo motivo ci sono ampi margini che inducono all’ottimismo rispetto alla buona riuscita di un affare che proietterebbe l’Inter in una dimensione internazionale. Quella alla quale i meneghini aspirano e che stanno cercando di perseguire con i fatti, sul campo e sul mercato.