Pressing del Red Bull Lipsia per Ivan Perisic, seconda punta dell'Inter. Secondo 'Fcinternews.it', nelle ultime ore il club di Bundesliga s'è fatto avanti per l'acquisizione del calciatore croato ex Wolfsburg, che però ha rifiutato: Perisic infatti tornerebbe in Bundesliga solo se a chiamarlo fosse il Bayern Monaco, allenato dal suo amico Niko Kovac. Ipotesi subito stoppata dal presidente Karl-Heinze Rummenigge.