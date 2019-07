Inter, Lukaku ancora escluso da Solskjaer. Niente trasferta in Norvegia

26 convocati da Ole Gunnar Solskjaer per l'amichevole pre-campionato del Manchester United in Norvegia contro il Kristiansund in programma domani. Presente Paul Pogba mentre spicca l'assenza di Romelu Lukaku. Il belga non è infortunato e la sua ennesima esclusione porta ancora a pensare a una trattativa tutt'altro che chiusa con l'Inter e la Juventus. Altri giocatori esclusi sono Matteo Darmian e Alexis Sanchez.