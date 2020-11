Inter, Lukaku elogia Rashford: "Sfida il governo e merita enorme rispetto in tutta l'Inghilterra"

Ai microfoni di ESPN Romelu Lukaku elogia le battaglie per l'infazia di Marcus Rashford, che in contrasto con le politiche governative del Regno Unito ha convinto il premier Boris Johnson ad aumentare la spesa per i pasti gratuiti da fornire ai bambini vulnerabili nel periodo delle vacanze: "Ciò che ha fatto è una cosa bellissima, qualcosa che merita il massimo rispetto da tutta la popolazione in tutta l'Inghilterra. Ha sfidato il Governo chiedendo dei pasti scolastici gratuiti durante le vacanze, perché viene da quell'ambiente e quando tu vieni da quell'ambiente sei segnato a vita. Parlo in base alle mie esperienze ed è una storia che non vuoi che altri bambini affrontino. Quello che ha fatto è stata una cosa bellissima, per questo merita un rispetto enorme ovunque vada. Non mi aspettavo niente di meno da lui, perché ha quel tipo di coscienza nel cercare sempre di fare la cosa giusta per tutti, sia nel calcio che nella vita in generale. Merita enorme rispetto".