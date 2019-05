Inter, Lukaku non rientra nei piani di Solskjaer. Ma non basteranno 50 mln

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'avventura di Romelu Lukaku è ormai ai titoli di coda, ma non verrà scritta la parola fine sino a quando il Manchester United non riceverà un'offerta giudicata congrua al valore del giocatore. Brutte notizie, quindi, per l'Inter, che sperava di acquistare l'attaccante belga a buon mercato.

Offerta troppo bassa - Come riporta il Mirror, i Red Devils spesero 80 milioni di euro per strapparlo all'Everton nel 2017; i nerazzurri, su espressa richiesta di Conte (che già lo voleva al Chelsea), sarebbero disposti a mettere sul piatto poco più di 50 milioni; una cifra considerata troppo bassa dal vice-presidente esecutivo Ed Woodward, che ha dichiarato di non prendere in considerazione offerte così basse. Nonostante ciò, l'Inter resta fiduciosa, perché Lukaku non rientra nei piani di Solskjaer.