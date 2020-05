Inter, Lukaku porta Mertens e non solo. Pressing su Vertonghen, Meunier e... Nainggolan

Cinque milioni all'anno per due stagioni: sono le condizioni poste da Dries Mertens per dire sì all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, cifre che i nerazzurri sono pronti a garantire, forti anche della spinta di Romelu Lukaku, ansioso di riabbracciare l'amico e averlo al proprio fianco in squadra. Ma il bomber potrebbe attirare a Milano anche altri due belgi in scadenza: Vertonghen e Meunier sono in uscita da Tottenham e PSG e darebbero un bel carico di esperienza alla difesa di Conte. Poi c’è anche il punto di domanda Radja Nainggolan: la stagione a Cagliari l’ha rivalutato, di fisico e di testa, e se i nerazzurri non dovessero arrivare a Vidal l’allenatore potrebbe dargli un’altra chance.