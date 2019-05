Inter-Lukaku, via ai contatti con lo United. Perisic può sbloccare l'affare

© foto di Imago/Image Sport

In gran silenzio l’operazione-Lukaku ha preso il via tra l'Inter e il Manchester United. Il centravanti belga - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è un pallino di Antonio Conte e non è un caso che la morsa di Beppe Marotta e Piero Ausilio si stia lentamente stringendo. I primi contatti con Ed Woodward sono serviti a definire i contorni del prezzo del bomber.

Il prezzo - Per strapparlo all’Everton nel 2017 furono investiti ben 74 milioni di euro. Una cifra che, sulle prime, precluderebbe ogni velleità del club della famiglia Zhang. In realtà in questi 24 mesi l’ammortamento maturato permetterebbe alla società dei Glazer di vendere il proprio attaccante a 50 milioni di euro per garantirsi un sostanziale pareggio in questa voce a bilancio.

La carta Perisic - L'Inter, in questo senso, ha un piano per combinare gli interessi dei club grazie allo scambio con Ivan Perisic. Il croato già in passato è stato nel mirino dello United ed anche la scorsa estate si era parlato di un’offerta inglese di 35 milioni di euro. Ma quel tentativo fu bloccato dall’intransigenza nerazzurra: con il futuro vice-campione del mondo valutato 50 milioni di euro. A distanza di un anno l’Inter ora apre ad uno sconto, con Perisic messo in vendita per 30 milioni. In tal caso i due giocatori si scambierebbero la maglia con una contropartita economica di 30 milioni a favore dello United.