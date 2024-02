Inter, Marotta: "Non so se Zielinski arriverà, ma ha le skills per giocare da noi"

Intervistato da Dazn prima del big match contro la Juventus, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato anche dell'interesse nerazzurro nei confronti di Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto con il Napoli e da tempo nel mirino dei nerazzurri.

Le parole di Marotta.: "L'anno prossimo le competizioni a cui parteciperà l'Inter saranno ancora di più, quindi stiamo andando alla ricerca di una rosa competitiva. Quando si presentano opportunità, come Zielinski o altri, dobbiamo perseguirla. Non so se arriverà, ma ha le skills per giocare da noi".

La situazione. L'Inter ha già fatto i passi formali per arrivare a Zielinski, comunicando al Napoli l'intenzione di trattare con il giocatore. Come detto, un passaggio formale: l'accordo esiste già e va soltanto definito, come per Taremi. Per tutta risposta, il club partenopeo ha messo ai margini della squadra di Mazzarri il giocatore, escluso dalla lista UEFA e al momento ai box per un problemino muscolare.

