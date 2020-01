© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match contro il Cagliari, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

Conferma Politano-Spinazzola?

"No. Perchè sono ipotesi. Sono ipotesi alle quali assistiamo e con le quali conviviamo in questa finestra di mercato che non è fatto di scelte ma di opportunità. Spetta a noi cogliere queste opportunità per crescere un gruppo che ha dato soddisfazioni".

Eriksen, Vidal, Giroud? I tifosi possono sognare?

"Al di là del sogno dei tifosi c'è anche il fatto che il management di ogni società deve puntare in alto. Bisogna ottenere il massimo in ogni campagna acquisti".