Come si legge sulle colonne di Tuttosport l'Inter proverà a fare lo sgambetto alla Juventus nella corsa per Sandro Tonali. Cellino lo valuta oltre 30 milioni, la Juve al momento è avanti, ma Marotta, che vanta un ottimo rapporto con il patron del Brescia, vuole provare ad inserirsi. L'Inter ha contropartite che potrebbero fare gola a Cellino ma soprattutto Marotta non avrebbe problemi a lasciare il ragazzo in prestito per una stagione al Brescia se la squadra di Corini dovesse centrare la promozione in Serie A. La Juve rimane avanti, ma l’Inter non molla la presa.