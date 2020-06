Inter, martedì il rinnovo di Di Gregorio. I nerazzurri blinderanno anche Kinkoue

L'Inter continua a blindare i propri gioielli. Dopo Lorenzo Pirola (2025) toccherà a Michele Di Gregorio e Etienne Kinkoue prolungare con i nerazzurri fino al 2024. Come riportato da Fcinternews.it, martedì sarà il Di Gregorio-day. Un rinnovo rispetto all'attuale scadenza fissata nel 2022 che testimonia come il percorso di crescita dell'estremo difensore stia dando i suoi frutti. L'ex capitano della Primavera nerazzurra si è imposto in prestito a Pordenone come uno dei migliori portieri della Serie B (ha anche parato un rigore nel corso del match odierno contro il Venezia), e martedì la dirigenza interista sancirà il rinnovo insieme al suo agente Carlo Alberto Belloni.

Brescia soprattutto e Verona avevano chiesto informazioni, ma il futuro dell'estremo difensore sarà ancora in B. C'è il Monza in prima fila pronto a piazzare l'affondo decisivo nei prossimi giorni. Da definire la formula: probabile quella del prestito con diritto di riscatto in favore della società di Silvio Berlusconi e possibile controriscatto per l'Inter. Nerazzurri che entro fine mese contano anche di velocizzare le pratiche per il rinnovo del giovane centrale Etienne Kinkoue (classe 2002) fino al 2024: la pratica è sul tavolo da qualche giorno e l'incontro in agenda con i suoi agenti potrebbe rappresentare l'accelerata definitiva. Un altro ragazzo sul quale in viale della Liberazione vogliono continuare a puntare