Inter-Milan alla 4^. I precedenti sorridono ai nerazzurri: porta imbattuta dal '36

Il derby di Milano andrà in scena alla quarta giornata di campionato, come nella passata stagione. E i precedenti sorridono tutti al club nerazzurro. Come riferisce Optapaolo infatti nei sette precedenti in cui il derby si è giocato nelle prime quattro giornate l’Inter è sempre uscito imbattuto dalla sfida con addirittura la porta inviolata dal lontano 1936.