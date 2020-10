Inter-Milan, il COVID-19 fa paura: c'è ansia per il derby del 17 ottobre

"Il vero derby rischia di essere quello del COVID". Scrive così il Corriere dello Sport a proposito della sfida che andrà in scena alla ripresa del campionato, quella tra Inter e Milan. O meglio, dovrebbe andare in scena, perché le due squadre sono state colpite da diversi casi di positività. Dopo 14 giorni, Zlatan Ibrahimovic lo è ancora e sarà costretto ad allenarsi in casa. C'è margine, ma certezze non ce ne sono, così come mancano in casa Inter, colpita nelle ultime ore dalla notizia della positività di Bastoni e Skriniar.