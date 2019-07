© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite delle pagine di Yahoo Esportes Joao Miranda, difensore dell'Inter e della Nazionale brasiliana, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in merito al suo futuro, aprendo anche ad un addio ai nerazzurri. "In questi giorni ho spento il telefono per concentrarmi sulla Nazionale. Adesso inizierò a valutare le proposte che sono arrivate e vedremo che accadrà nei prossimi giorni".