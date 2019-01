© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La settimana appena cominciata in casa Inter viaggerà almeno su due binari: quello relativo al rinnovo di Mauro Icardi e l'altro che riguarda il futuro di Joao Miranda. Il brasiliano - si legge su Tuttosport - avrebbe fatto capire di voler cambiare aria per giocare di più, ma ieri Spalletti è stato categorico: "Il problema è sempre quello che si sente dire e quello che si riesce a raccattare dalle amicizie che si hanno. Quelli che fanno uscire certe voci, indeboliscono l’Inter. A me non ha detto nulla Miranda, è un professionista serio e si allena sempre allo stesso modo". Discorso chiuso? Chissà. Nel caso l’Inter per lasciarlo andare pretende 8-10 milioni di euro, soldi che tornerebbero buoni per acquistare un sostituto: in prima fila rimane Joachim Andersen della Sampdoria.