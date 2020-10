Inter, Nainngolan escluso per il mercato. Ma con il Cagliari ballano ancora 4 milioni

Oggi l'Inter sfiderà la Lazio senza Radja Nainggolan, escluso dai convocati per le voci di mercato che lo riguardano. Antonio Conte sa che il futuro del centrocampista belga potrebbe essere al Cagliari. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, manca ancora l'accordo tra i due club. I nerazzurri hanno calato le pretese fino a 12 milioni per la cessione a titolo definitivo, ma il sodalizio sardo non vuole andare oltre gli 8milioni, in parte coperti dal giovane Riccardo Ladinetti.