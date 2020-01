© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter fa sul serio per Nahitan Nandez. Come riporta oggi Tuttosport, il centrocampista del Cagliari è un nome caldo già per gennaio, soprattutto se dovessero tramontare le opzioni Vidal ed Eriksen. L'uruguaiano è in rotta con la società sarda da diverse settimane a causa di un contenzioso sui diritti d'immagine e una rottura totale non è ancora da escludere.

Chiave Nainggolan - La chiave nerazzurra, come scrive il quotidiano torinese, può essere così Radja Nainggolan. Il belga è in prestito al Cagliari proprio dall'Inter, e un suo eventuale riscatto rientrerebbe magari nella trattativa per portare lo stesso Nandez a Milano dalla prossima estate. L'Inter resta vigile, Nandez può arrivare ora o fra sei mesi.