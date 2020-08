Inter, Ndombele spinge per lasciare il Tottenham ma gli Spurs vogliono trattenerlo

Tanguy Ndombélé non vuole restare a Londra. Secondo quanto riportato dal The Sun, il giocatore non si è adattato al meglio in Premier League, dunque l'ex Lione vuole ripartire lontano dagli Spurs. Nelle ultime ore si era parlato anche di uno scambio con Milan Skriniar, ma il club non vuole cederlo: l'investimento oneroso di 60 milioni effettuato lo scorso anno frena la società londinese. Al momento Ndombele rimane, ma tutto può ancora accadere.