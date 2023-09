ufficiale Il Galatasaray non si ferma. Dal Tottenham ecco Ndombele e Sanchez

vedi letture

Il Galatasaray continua a rafforzarsi. Il club turco ha annunciato un doppio arrivo dal Tottenham: "È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Davinson Sanchez Mina e il Tottenham Hotspur sul trasferimento del giocatore.

Verrà quindi corrisposto all'ex club del giocatore un compenso di trasferimento di 9.500.000 euro in rate uguali ripartite su 5 stagioni.

Con il giocatore è stato raggiunto un accordo per un contratto di anni 4+1 a partire dalla stagione 2023-2024, e per ogni stagione sportiva verrà corrisposto un compenso stagionale netto di 3.200.000 euro.

È stato raggiunto anche un accordo con il calciatore professionista Tanguy Ndombele Alvaro e il Tottenham Hotspur per il trasferimento temporaneo gratuito del giocatore con opzione di acquisto per la stagione 2023-2024.

L'opzione d'acquisto sarà di 15.000.000 di euro ed è stato concordato che sarà corrisposta in rate costanti ripartite su 5 stagioni, a partire dal 2025.

Per la stagione 2023-2024 al calciatore verrà riconosciuto un compenso stagionale netto di 3.136.000 euro".

Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 euro transfer bedeli… — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2023