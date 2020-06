Inter, nerazzurri ancora in corsa per Werner: il Liverpool tentenna. Tutto legato a Lautaro

L'Inter resta in corsa per Timo Werner. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante del Lipsia ha lasciato la porta aperta ai nerazzurri e visto che il Liverpool non ha ancora fatto offerte al Lipsia la questione è tutt'altro che chiusa. Anzi, i Reds hanno lasciato intendere che non si avvarranno della clausola in scadenza il 15 giugno. Il prezzo è 50 milioni di euro ma chiaramente i nerazzurri non daranno l'assalto se non cederanno Lautaro Martinez al Barcellona.