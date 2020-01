© foto di Imago/Image Sport

C'è solo una pista concreta per Olivier Giroud in questa finestra di mercato invernale: l'Inter. Come sottolinea Telefoot, l'attaccante francese si appresta a diventare la terza scelta nel reparto offensivo nerazzurro. Nulla da fare per le altre società interessate, West Ham e Bordeaux, informate sulla volontà del centravanti francese di trasferirsi a Milano e rassegnate all'idea di dovervi rinunciare. Nessuna concretezza invece per quanto concerne il Lione. Dietro questa situazione di mercato c'è la volontà del Chelsea di cedere Giroud nel breve periodo e sostituirlo con un altro attaccante.