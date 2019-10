Inter, nessuna emergenza in attacco: il Keita-bis è solo un'ipotesi

© foto di PhotoViews

Lo stop di Alexis Sanchez non comporta nell’immediato mosse di mercato da parte dell'Inter. Esposito, in ogni caso, è l’unica soluzione a portata di mano, e lo stesso Conte giura sulle qualità.

Torna Keita Balde? - In queste ore - sottolinea La Gazzetta dello Sport - hanno trovato spazio varie candidature, alcune anche affascinanti come Ibrahimovic o lo stesso Mandzukic, ma sfogliando l’elenco dei papabili compare anche la candidatura di Keita Balde. Realizzato solo in parte a Monaco, l'attaccante tornerebbe volentieri ad Appiano Gentile e Jardim non pare disposto a mettersi di traverso. Un prestito sarebbe alla portata. Ma anche per quest’ipotesi in viale della Liberazione pesano alcune controindicazioni.

Politano che fine farebbe? - Il club (d’intesa con il tecnico) non intende mettere in discussione le gerarchie emerse in questi mesi. A meno che non si prospettassero delle opportunità per degli scambi che possano migliorare il tasso qualitativo delle rosa. Ad ogni modo l’Inter non intravede urgenze per il fronte d’attacco. Almeno per ora, cioè a 77 giorni dall’apertura delle liste di mercato.