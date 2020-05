Inter, nessuno più di Young meritava il rinnovo. Inserimento impressionante

Se c'è uno sul quale nessuno può nutrire dubbio alcuno, quell'uno è Ashley Young. 35 anni a luglio, inglese di Stevenage, capitano e bandiera del Manchester United che a un certo punto, dopo quasi nove anni con i Red Devils, dietro corte piuttosto spinta dell'Inter e di Sir Antonio Conte, ha lasciato la sua vita per iniziarne un'altra a Milano. Dieci gare in due mesi con i nerazzurri, 2 gol e 2 assist, leadership a gogò in campo e all'interno dello spogliatoio, lucido e perfetto nel rispetto di chi è capitano della squadra. Nessuno, o comunque sarebbe raro trovare una valida analogia, negli ultimi anni è riuscito a inserirsi a freddo nel gruppo Inter tanto velocemente, con tanto successo. Tant'é che, come lo stesso ds Piero Ausilio ha ammesso, la società ha scelto di prolungargli il contratto per un'altra stagione ancora. Era il minimo. Se dovesse arrivare un altro esterno mancino, troverà davanti a lui un calciatore esperto e assolutamente integro con il quale dover fare i conti ogni domenica. Il futuro nerazzurro di Young è ancora lungo per poterlo vedere con chiarezza. Se l'è meritato, lo sapevamo, lo sapeva. Forse dall'inizio della suo nuovo cammino italiano.