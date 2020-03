Inter, niente Europeo, nessun risparmio. Conte spremerà la rosa intera

Dopo settimane di digiuno assoluto, sarà il calcio stesso a salvare tutti noi. Anche perché se è vero com’è vero che la troppa quiete inganna, la tempesta sarà e pretendiamo sia perfetta. Lo speriamo, certo, prima ancora di pretenderlo. Se si tornerà a scendere in campo, lo si farà nel segno della frenesia, dello stop cancellato da ogni dizionario, dalla pausa che non è neppure pensabile. Altrimenti, se si tornerà a scendere in campo, ovvio, non si riuscirà a tagliare un traguardo che ad oggi non è manco un tema verosimile da trattare in mezzo allo sconcerto. Si vuole essere ottimisti. Che sia fine aprile, metà o fine maggio, le squadre saranno comunque pronte a dar fondo a ogni energia. A: perché la troppa attesa, genera sempre una spinta di cui che nessuno altrimenti avrebbe potuto godere. B: determinazione mista a voglia di scaricare ogni energia nervosa, si traduce in spettacolo ad alto coefficiente di imprevedibilità. C: lo spremi-uomini Antonio Conte obbligherà la corsa oltre ogni limite ai suoi calciatori, solo dopo averlo fatto a se stesso. L’Inter che, ci auguriamo presto, tornerà in campo dopo le batoste contro Lazio e Juventus, sarà la versione più lucida, concentrata ed estrema che con si sia mai vista con il nuovo allenatore. E con il rinvio dell’Europeo dal 2020 al 2021, motivo per il quale molti giocatori alle porte della manifestazione cominciano e lesinare qualcosina sul campo, ragioni per pensare diversamente non ne esistono più. A -6 dalla vetta, qualora i nerazzurri dovessero superare la Sampdoria, l’unica soluzione è darsi totalmente alla causa. Che vuol dire non andare a cento all’ora, ma a mille, se non a duemila. Il massimo livello di sopportazione, per tutti i fronti che ancora vedono Handanovic e compagni impegnati. Assisteremo a un ultimo - neanche troppo corto - parossistico finale. E non vediamo l’ora, dopo lunghe settimane di digiuno assoluto, di godercelo fino all’ultimo istante.