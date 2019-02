Inter, niente Zaniolo-bis: si lavora per trattenere Vanheusden

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Zinho Vanheusden sarà sicuramente nerazzurro. Non nella prossima stagione, ma con tutta probabilità nel giro di due o tre annate.

Secondo quanto appreso da FcInterNews.it l’entourage del calciatore è stato a Milano e ha incontrato la dirigenza della Beneamata, per un meeting conoscitivo ma comunque positivo per entrambe le parti.

L’Inter ha ribadito all’agente del ragazzo, a meno di offerte totalmente fuori mercato, la sua totale incedibilità. D’altra parte i meneghini credono totalmente nelle potenzialità del belga, che quest’anno agli ordini di Michel Preud'homme è migliorato tantissimo, tant’è che oggi è la colonna della difesa dello Standard Liegi, e ovviamente vogliono evitare uno Zaniolo bis.

L’intenzione dei meneghini è chiara: no alla cessione definitiva del cartellino dell’atleta, sì al suo prestito. Per permettere al ragazzo di Hasselt di acquisire ancor maggiore esperienza, continuare a farsi le ossa e sommare minutaggio su minutaggio. D’altronde, con il quasi certo arrivo di Diego Godin, la rosa 2019/20 del Biscione conta già su svariati difensori di sicuro affidamento. Inutile far fare la muffa a Vanheusden e tarpargli le ali.

Lo Standard Liegi farebbe carte false per prolungare il prestito dell’atleta anche per il prossimo campionato. Anzi questa è proprio una specifica richiesta del mister dei valloni.

Il classe ‘99 gradisce l’idea di restare in Patria. Sa che per realizzare il sogno di vestire da protagonista il nerazzurro, e quindi per essere pronto a far parte di un top club, servono ancora tempo e soprattutto qualche step di crescita ulteriore. L’Inter ne è stata informata e si è presa il giusto tempo per riflettere e vagliare tutte le proposte e le eventuali ipotesi che potrebbero verificarsi da qui all’estate. In ogni caso il cartellino del giocatore è in ghiaccio. E resterà di proprietà della società di Corso Vittorio Emanuele.