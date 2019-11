© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

No di Steven Zhang ad Arturo Vidal. Il presidente dell'Inter non intende fare sforzi economici, in questo caso sull'ingaggio, per giocatori ultra trentenni e per questo motivo Marotta non proverà l'affondo con il Barcellona neanche per prendere il cileno in prestito per sei mesi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.