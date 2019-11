© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Dejan Kulusevski. L'Inter, in vista del prossimo mercato di gennaio, è alla ricerca di un centrocampista e La Gazzetta dello Sport fa la lista delle alternative al giocatore dell'Atalanta in prestito al Parma. I primi due sono Rodrigo De Paul e Rolando Mandragora dell'Udinese, poi c'è anche Granit Xhaka in rotta con l'Arsenal, con i suoi agenti che hanno sondato il terreno. Infine l'ipotesi Alessandro Florenzi che potrebbe lasciare la Roma a gennaio.