Lazio, nome nuovo per il centrocampo: occhi su Mandragora della Fiorentina

La Lazio lavora per chiudere al meglio questa stagione e per capire quali degli attuali giocatori in rosa potrà essere utile anche nel nuovo corso che si aprirà il prossimo anno con Igor Tudor in panchina. Molti degli attuali senatori partiranno, da Felipe Anderson a Luis Alberto, probabilmente anche i vari Pedro e Immobile.

Intanto però anche in entrata iniziano a circolare i primi nomi inerenti all'idea di calcio che intende proporre il tecnico croato: da tempo uno dei profili seguiti per il centrocampo è quello di Ibrahima Sissoko, colasse '97 di proprietà dello Strasburgo con il contratto in scadenza nel 2024, quindi al termine di questa stagione. Secondo Il Tempo, però, nelle ultime ore è nata anche un'idea italiana per la mediana.

Si tratta, secondo il quotidiano, di Rolando Mandragora, centrocampista attualmente di proprietà della Fiorentina. Autore di 44 presenze con 5 gol e 4 assist in questa stagione con la maglia viola, il classe '97 fra il 2019 ed il 2020 ha giocato 20 partite sotto la guida di Tudor, quando entrambi difendevano i colori dell'Udinese. Il prossimo anno, però, potrebbero ritrovarsi nella Capitale.