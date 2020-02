vedi letture

Inter, non solo top-player: caccia al parametro zero di lusso. Nel mirino Mertens e Giroud

Non solo un top player per sostituire Lautaro Martinez. Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina, l'Inter punta anche da un parametro zero di lusso. Due nomi su tutti: Dries Mertens e Olivier Giroud. Il belga non ha ancora deciso il suo futuro, perché da un lato vorrebbe chiudere la carriera sotto il Vesuvio, ma finora non ha trovato l'accordo con De Laurentiis e il richiamo del connazionale Lukaku è forte. Giroud del Chelsea è l’altro profilo che viene seguito, anche se le quotazioni sono in ribasso.