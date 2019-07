© foto di Imago/Image Sport

Daniel Sturridge potrebbe essere un'occasione a costo zero per l'Inter di Antonio Conte. L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, con il quotidiano Marca che ipotizza una soluzione interessante per i nerazzurri e per il probabile 3-5-2 che attuerà il nuovo allenatore.

Il giocatore inglese, svincolatosi dal Liverpool, nei giorni scorsi era già stato accostato al Bologna, ma l'ingaggio non rientrava nei piani della dirigenza rossoblù. Conte lo ha conosciuto nella sua esperienza in Premier League e potrebbe essere una buonissima soluzione da inserire nelle rotazioni della compagine nerazzurra.