Termina dopo soli otto mesi l'avventura in Australia di Daniel Sturridge. Approdato a ottobre al Perth Glory da svincolato, l'attaccante inglese classe '89 ha collezionato appena sei apparizioni e nessuna rete. Il club australiano ha così deciso di non esercitare l'opzione a suo favore, facendo scadere il contratto alla data del prossimo 30 giugno.

Departures...

Jonathan Aspropotamitis, Nick Fitzgerald, Osama Malik, Josh Rawlins, Darko Stanojevic and Daniel Sturridge have parted ways with the club, while Andy Keogh has retired and taken up the role of Head of Recruitment.

📰 https://t.co/mGuwqXkMpG@aleaguemen #OneGlory pic.twitter.com/C2hcCsqmWF

— Perth Glory FC (@PerthGloryFC) June 3, 2022