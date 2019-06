Inter, nuova offerta al Lille per Nicolas Pépé: le ultime sull'affare

Fonte: Fcinternews.it

L'Inter non ha mollato assolutamente la presa per Nicolas Pépé, l'attaccante ivoriano del Lille rivelazione dell'ultima Ligue 1. Ultimi aggiornamenti arrivano dall'emittente francese TF1: nel corso della trasmissione 'Téléfoot', si è fatto il punto sul giocatore dei Dogues, che domani debutterà in Coppa d'Africa con la sua Nazionale. Spiegando che i nerazzurri hanno alzato la loro offerta fino a 75 milioni (questa mattina, L'Equipe parlava addirittura di 90 milioni di euro di offerta). Per il momento, però, il giocatore non ha ancora preso la sua decisione.

Altri cinque grandi club europei restano in attesa di notizie su questo fronte: si tratta di Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Manchester United e Bayern Monaco. Ma in lizza c'è anche il Paris Saint-Germain, una pista che rimane particolarmente viva se non altro perché il giocatore la potrebbe prediligere per ragioni familiari prima anche sportive, anche se Pépé appare tentato da una nuova sfida all'estero. I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi.