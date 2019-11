Inter, obiettivo Kouame: Preziosi potrebbe venire incontro con la formula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter continua a pensare a Christian Kouame per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il presidente del Genoa Enrico Preziosi potrebbe aiutare i nerazzurri sotto l'aspetto della formula. Il club di viale della Liberazione non può infatti chiudere l'acquisto a titolo definitivo ma soltanto in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Possibile che nella trattativa venga inserito anche il cartellino di Matteo Politano, giocatore poco utilizzato da Conte in questa prima parte di stagione.