Inter, occhi su Jonathan David. Il Gent chiede 25 milioni

Secondo quanto riportato da Transfermarkt, l'Inter ha messo gli occhi su Jonathan David, attaccante canadese che sta facendo faville al Gent, eurorivale della Roma. 22 le reti segnate in questa stagione considerando tutte le competizioni, numeri impressionanti considerata la giovane età (20 anni compiuti a gennaio). La valutazione fatta dai belgi è di 25 milioni di euro. In merito, l'agente del giocatore, Nick Mavromas, ha dichiarato a Het Laaste Nieuws: "Il campionato belga è fantastico per i giovani giocatori, ma il momento dell'addio è vicino e sarà in estate".