Inter, oggi altra seduta di forza e intensità con mini partitella nel finale

Aumentano le temperature e più aumenta, maggiore è l'intensità alla quale Antonio Conte sottopone i suoi giocatori ad Appiano Gentile. Non poteva essere diversamente, in fondo. I nerazzurri si erano preparati psicologicamente al duro lavoro dopo mesi nel corso dei quali nessuno a casa ha mai battuto la fiacca. Alla Pinetina, anche oggi, corsa iniziale per distendere gambe e muscolatura, poi esercizi di forza ancora e ancora. La seduta di questo giovedì ha visto il tecnico leccese concentrarsi molto sulle braccia, sulle spalle e sui pettorali. I video postati dal club nel pomeriggio mostrano la fatica, il sudore e la determinazione della rosa interista alle prese con gli elastici e con la gymball. Pochi sorrisi, tanta concentrazione. Al via poi lunghe serie di flessioni e flessioni in sospensione sotto gli occhi dello staff di Conte che ogni giorno mette sotto torchio i giocatori presenti al Suning Training Centre. Uso della palla ancora marginale, anche se ultimamente la mini partitella finale è difficile che manchi. Anzi, molto presto, una volta che la condizione fisica avrà raggiunto un livello ottimale, tornerà ad essere sarà sempre più centrale nelle giornate di allenamento.