Inter, oggi l'Assemblea dei soci. 415 mln di ricavi e nuovo main sponsor

L’assemblea dei soci dell’Inter, in programma oggi pomeriggio a Palazzo Parigi, l'hotel del centro dove c’è stato il passaggio di consegne tra Thohir e Suning, approverà il bilancio 2018-19 che sarà chiuso con una perdita superiore ai 40 milioni. Tra i tanti numeri positivi che saranno illustrati - si legge sul Corriere dello Sport - c'è quello relativo all'aumento dei ricavi che supereranno quota 400 milioni (415 per la precisione) per la prima volta nella storia della società nerazzurra. In Italia a livello di fatturato l'Inter ha davanti solo la Juventus, ma in Europa non è ancora nella top ten, dove invece ci sono sia il Barcellona sia il Borussia Dortmund, avversarie nel girone di Champions. L’obiettivo della società nerazzurra è continuare a crescere e, in quest’ottica, se come sembra non ci sarà rinnovo con Pirelli, va letta la ricerca di un nuovo main sponsor in arrivo dalla Cina.