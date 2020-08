Inter, oggi Zhang alla Pinetina. Da domenica si penserà all'Europa League e a Conte

Steven Zhang è tornato a Milano nelle scorse ore e ha subito incontrato gli amministratori delegati Marotta e Antonello per un punto dettagliato della situazione che si è creata negli utlimi mesi. Oggi, spiega SportMediaset, il numero 1 dell'Inter sarà ad Appiano Gentile, al Suning Training Center, per visitare le nuove strutture del centro di allenamento, mentre nella giornata di domenica volerà in Germania per stare vicino alla squadra in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakthar. Poi, ovviamente, spazio al confronto col tecnico Antonio Conte: la società e nello specifico Zhang hanno ancora fiducia nel lavoro di Conte, ma lo sfogo del tecnico ha lasciato strascichi che dovranno essere appianati. Poi, eventualmente, si penserà anche al mercato e ad assecondare le esigenze dello stesso Conte, a patto che ci sia un riavvicinamento alla filosofia imposta da Suning.