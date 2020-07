Inter, ora Conte vuole rinforzi big: in lista Alaba, Kanté e il solito Dzeko

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da SportMediaset, Antonio Conte non sarebbe ancora soddisfatto del livello raggiunto dalla propria squadra e dopo le dichiarazioni sulla scarsa considerazione per il secondo posto, ora avrebbe chiesto alla società rinforzi di grande spessore per continuare a inseguire il sogno Scudetto. Per il centrocampo le idee portano ad Alaba e Kanté, mentre in attacco il nome preferito dal tecnico salentino è sempre quello di Edin Dzeko. Senza dimenticare l'apprezzamento, di vecchia data, per Vidal.