Inter, ora è ufficiale: presentata la divisa Away per la stagione 2020/21. Disponibile dal 22/7

Con un comunicato l'Inter ha ufficializzato quella che sarà la seconda maglia per la prossima stagione. Questo il testo: "La nuova divisa da trasferta di FC Internazionale Milano per la stagione 2020-21 presenta una reinterpretazione innovativa dello stile tradizionale del club. Dopo una stagione di trasferte in color acquamarina, l'Inter ritorna alla tradizionale maglia bianca, questa volta accompagnata da una nuova grafica a rete nerazzurra che rappresenta la community di Milano, che guarda al futuro della città e del Club con spirito aperto all’innovazione. Basandosi sul tema centrale della divisa Home del club, anche il kit da trasferta è ‘Made of Milano’ ispirandosi al movimento post-modernista milanese, che negli anni ‘80 ha cambiato il volto dell'arte e del design in tutto il mondo. La nuova maglia Away dell'Inter ha una base bianca con linee nere e blu che formano un motivo a rete che si estende sulla parte anteriore, posteriore e sulle maniche. Lo scollo a V della maglia è blu e nero con blocchi di colore che si sovrappongono al centro e nella parte posteriore, in corrispondenza della nuca. I pantaloncini bianchi completano il look insieme alle calze bianche con la scritta "Inter”. "Le linee alternate di nero e blu creano un'interpretazione davvero innovativa del tipico look da trasferta del club e confermano l’identità nerazzurra del club” afferma Scott Munson – VP Nike Football Apparel. La nuova divisa Away di FC Internazionale Milano per la stagione 2020-21 sarà disponibile a partire dal 22 luglio su store.inter.it, nike.com e presso l’Inter Store Milano - Galleria Passarella 2 e Nike Milano – Corso Vittorio Emanuele II. Dal 22 al 25 luglio la vendita della maglia sarà dedicata ai titolari di tessera Siamo Noi, abbonati, membri Inter Club e Members. A partire dal 25 luglio la vendita sarà invece libera".