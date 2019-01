Inter, Padelli: "Coppa Italia competizione da sfruttare al meglio"

Fonte: fcinternews.it

Il portiere nerazzurro Daniele Padelli ha parlato ai microfoni di InterTV in seguito alla vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Benevento. Queste le sue parole: "Sono contento, è stata un'ottima prestazione di squadra. Abbiamo fatto bene, soprattutto nel primo tempo. Poi ci siamo allungati un po', ma è normale: siamo contenti, è stata una buonissima prestazione. Siamo stati più cinici rispetto alla sfida contro il Pordenone dell'anno scorso, quando non siamo riusciti a segnare nonostante circa 500 occasioni da rete (ride, ndr)".

Un giudizio sull'andamento della gara: "L'importante era la prestazione: c'è stata, abbiamo segnato tanti gol anche se ne abbiamo subiti due. Un po' mi dispiace, però va bene così. Non è mai piacevole subire gol, ma le reti si fanno e si prendono: non è quello il problema. Io dovevo farmi trovare pronto e non era scontato, visto che non giocavo da tempo una partita ufficiale. L'obiettivo era portare a termine questa gara".

Ai quarti sarà sfida contro la Lazio: "Anche loro dovranno affrontare una grande squadra come l'Inter, quindi partiamo alla pari. Sappiamo che questa è una competizione importante: vincendo poche partite, ci giochiamo la possibilità di agguantare un titolo che all'Inter manca da tempo. Questa è una competizione che dobbiamo sfruttare al meglio, ne siamo consapevoli"