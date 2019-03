Inter, Padelli: "Il futuro è nelle nostre mani. Un onore essere nerazzurro"

© foto di PhotoViews

Intervistato da InterTV, il portiere nerazzurro Daniele Padelli ha parlato in vista della gara contro la Spal. Queste le sue parole: "Ci saranno tante partite ravvicinate da giocare, ma le giocheremo tutte a San Siro e questo ci darà una spinta in più. Anche oggi lo stadio è pieno: fino alla sosta dobbiamo dare il nostro meglio, perché è un periodo troppo importante. Abbiamo tanto da guadagnare da questo momento: il futuro è nelle nostre mani, bisogna vincere partita dopo partita. La gara più importante adesso è quella contro la Spal, poi dovremo vincere contro Eintracht e Milan. per me è un privilegio essere dell'Inter e chiunque veste questa maglia sa l'importanza di questi colori e di questo simbolo. Siamo ben consci del fatto che dobbiamo riportare l'Inter dove merita di stare".