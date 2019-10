Inter, paradosso Sensi: da alternativa estiva alla ricerca di un alter ego

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E’ certamente troppo presto per tracciare giudizi definiti, ma il primo scorcio di campionato può essere già un momento utile per sottolineare parte del lavoro svolto in estate in considerazione degli investimenti sostenuti e della resa sul campo dei giocatori che hanno animato la campagna acquisti. Nel caso dell’Inter il bilancio è tutto sommato positivo, specie facendo riferimento a chi come Stefano Sensi fu acquistato con prontezza per garantire un’alternativa differente in più alla linea mediana ma è già stato in grado di tramutarsi in elemento imprescindibile, al punto da suggerire di reperire il prima possibile un suo alter ego per sopperire alle sue possibili assenze come accaduto in corsa nel derby d’Italia. La struttura fisica dell’ex giocatore del Sassuolo, gli permette cambi di passo che nelle dinamiche di gioco dell’Inter mancavano ormai da diverse stagioni. La sua qualità tecnica, avvicinata alla porta avversaria, rifornisce Conte di una possibilità di grande livello in più dal punto di vista realizzativo, sia in tema di assist che per quanto riguarda le marcature personali che hanno scandito i primi mesi del numero dodici in maglia nerazzurra. Non è un caso che nelle prime sette giornate, il centrocampista abbia già superato il record realizzativo personale delle precedenti esperienze vissute nella massima serie. Un talento applicato al rigore tattico richiesto da Conte, senza eccessi di personalismi ma al totale servizio del bene comune, quello di squadra. Il riscatto dal Sassuolo si può già definire alla stregua di una semplice formalità, Stefano Sensi è destinato a restare protagonista del progetto nerazzurro per lungo tempo.