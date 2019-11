© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualificazione complicata, ma remunerativa: Conte lo sa, dall'eventuale passaggio del turno in Champions dipendono le possibilità di spesa dell'Inter nella sessione invernale, quella in cui si aspetta rinforzi molto importanti per proseguire il duello ravvicinato con la Juventus in campionato. Qualificarsi porterebbe quasi 25 milioni fra bonus, premi, sponsor e biglietti venduti nell'eventuale partita degli ottavi a San Siro: lo sottolinea quest'oggi la Repubblica, mettendo così in numeri un traguardo che passa da un successo stasera contro lo Slavia Praga.