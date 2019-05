Inter, per Conte triennale da 10 milioni l'anno. Decisive le turbolenze Juve

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte all'Inter dopo la conquista aritmetica della Champions League. Concedendo a Luciano Spalletti l'onore delle armi: è questa la scelta dei nerazzurri, secondo Tuttosport. Zhang ha titubato sulle cifre necessarie per liberare Spalletti, circa 23 milioni di euro (altre fonti parlano di 28, ndr), ma un finale di stagione a rilento lo ha convinto alla svolta. Per Conte, pronto un triennale da circa 10 milioni di euro a stagione: a far precipitare le cose, le turbolenze arrivate da Torino. Con lo spauracchio Juve alle porte, l'Inter ha dovuto accelerare le proprie mosse e chiudere col salentino.