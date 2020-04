Inter, per il ruolo di vice-Handanovic spunta Silvestri ma Musso resta il preferito

vedi letture

L'Inter ha messo nel mirino il portiere dell'Hellas Verona Marco Silvestri per ricoprire il ruolo di vice-Handanovic. Il giocatore gialloblu è il migliore per cleen-sheet dietro solo a Donnarumma e pensa di essere pronto per il grande salto, visto che non è neanche più giovanissimo (classe '91). I nerazzurri hanno tante trattative in ballo con il presidente Setti e quella per il portiere potrebbe aggiungersi a Salcedo, Dimarco e Kumbulla. Le alternative portano a Juan Musso, che al momento pare la prima scelta anche in ottica futura, oppure un potenziale scambio di prestiti Sepe-Radu col Parma. A riportarlo è Fcinternews.